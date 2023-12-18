【時報記者王逸芯台北報導】數位原生世代也是俗稱的Z世代(1996年後至2010年代前期出生的人)，伴隨網際網路全球高速的科技發展成長，從小到大的生活處處離不開科技。根據Adobe發布最新《Adobe未來員工研究》指出，Z世代以謹慎的態度看待生成式人工智慧等新興科技，但同時也表現出對技術的接受度。Z世代預期生成式人工智慧將長期存在，但只有23%的人對在職場使用這項技術感到興奮。生成式人工智慧也並未被他們視為威脅，59%的人表示並不擔心這項技術會取代他們的工作。

報告顯示，Z世代對於是否準備好在職場擁抱生成式人工智慧方面看法不盡相同，48%的人表示他們已準備好雇主在日常工作中採用這項技術。一半的受訪者承認已使用過這項技術來協助其工作，但僅35%的受訪者表示他們的組織已制定了使用生成式人工智慧的規則和導引。

除了職場應用，Z世代職場新鮮人對辦公室的體驗非常重視，他們喜歡鼓勵展現真實自我的工作環境。受訪者將工作生活平衡、與同事關係良好，以及公平待遇列為公司文化最重要的面向，例如，Z世代職場新鮮人想要成為改變職場的人，並且勇於表達自己的想法，他們積極在工作中表達自己的觀點，大多數受訪者(89%)表示樂於給與同儕和同事意見回饋。

而目前63%的受訪者表示他們已全面重返辦公室。不意外地，81%的受訪者認為辦公室的體驗很重要。Z世代相信公司價值觀將影響其職場體驗，絕大多數參與者(96%)表示他們熟知公司價值觀，78%的參與者強調認同公司價值觀相當重要。超過一半(56%)的人表示希望能在對社會議題積極發聲的公司工作。

同事之間的相處以及是否提供包容性的職場環境也是Z世代對職場的考量之一，他們將經理或同事不好相處列為離職首要原因(52%)，第二大原因則為對薪資不滿意(48%)。80%的受訪者則表示，他們在職場有同年齡的同事互相支援，讓大多數人能夠放心談論工作滿意度(87%)和薪資(77%)等敏感話題。

Adobe此前對辦公場所的一系列調查亦顯示，企業對數位文件等辦公科技的使用影響了員工的體驗，也是員工選擇工作的考量標準之一。對於辦公室的體驗和新科技都十分重視的Z世代在此方面看法類似，也揭示企業營造友好工作環境和數位化辦公的重要性。