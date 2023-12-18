【時報記者葉時安台北報導】鋼鐵預力鋼絞線廠佳大(2033)周一股價震盪衝上17.6元之8個月高價，一度重返17元關卡，隨後震盪收跌超過4%，表現居鋼鐵後段班。佳大前三季累計稅後每股虧損0.09元，不過佳大毛利已逐步回溫。佳大表示，面對強大競爭，除降低成本因應，也積極尋找價廉物美之原物料，經由產製技術升級，提高公司產品品質與他國製品做出區隔，是公司未來發展的方向。市況上，期待政府積極推動公共工程，亦有望帶動內需。若中美貿易戰及國際戰爭衝突走向緩和態勢，後續應可期待正面成長。

佳大今年第三季銷售地區分析，台灣占92.49%、日本占7.27%、美國暫無、其他占0.24%。主要原料採購地區，國內占54.2%、國外占47.8%。

佳大表示，台灣經濟發展一向仰賴出口，所有經濟活動受全球景氣影響甚鉅，台灣與大陸關係緊張，往往受阻無法簽署較有利的關稅協定，因此外銷成本偏較高較難突破外銷瓶頸，加上中美貿易明爭暗鬥、烏俄戰爭未歇、近期又突發以巴衝突，外銷市場形同雪上加霜。

而外銷不彰而內銷又面對進口品之低價搶單，導致國內廠商毛利持續探底，日後碳稅及環保成本也是企業必須慎重面對的課題。佳大進口原料近五成，美國從第一季以來持續升息的策略，台幣兌美金由年初30.453至第三季之32.032(中央銀行月平均匯率)，約增加5.185%，台幣貶值將影響公司原料之採購成本，美台利率策略持續關注。

佳大進一步說明，對外方面，後疫情時代，期待烏俄戰爭與以巴衝突盡早結束，大陸經濟復甦能逐漸加溫，美國、歐洲等世界的經濟振興計畫、基礎建設，帶動鋼市需求。而對內上，期待政府積極推動公共工程，亦有望帶動內需。若中美貿易戰及國際戰爭衝突走向緩和態勢，後續應可期待正面成長。

佳大產品銷售比例，鋼線、鍍鋅及退火線類占58.4%；鋼索、鉸線類占14.3%；PC鋼棒、PC鋼鉸線占27.2%；其他占0.2%。

佳大提到，大陸及東南亞國家之鋼線鋼纜製品因其原料價低，經濟規模大，產品成本較台灣低廉，產品品質也許不及台灣，但在品質要求不高的市場，又挾其與多國簽訂互利貿易協定，外銷市場占盡優勢，著實對台灣出口商產生不小的壓力。面對強大競爭，除降低成本因應，也積極尋找價廉物美之原物料，經由產製技術升級，提高公司產品品質與他國製品做出區隔，是公司未來發展的方向。

佳大今年第三季損平，佳大今年前三季營收淨額4.35億元，毛利0.35億元，毛利率8%，毛利已逐步回升；稅後淨損0.07億元，累計稅後每股虧損0.09元。

佳大後續，將針對原料供應，多方比價採購較具價格優勢之原料，降低成本；強化製程管理及研發，降低不良率；並積極尋求新客戶，降低市場集中之風險，同時加強上下游緊密關係，確保原料品質及鞏固銷貨通路、創造雙贏。

現有線材市場，線材產品種類眾多，各有不同之需求者。佳大加強客戶服務，配合客戶需求，開發新產品，達到「客製化」生產。並積極開發新客戶，開拓新市場。

佳大最後強調，近年來受到疫情、戰爭、貿易戰、通膨等因素影響，市場需求疲軟，經由審慎評估，截至目前為止公司目前未有新的投資計畫案，僅逐步更新現有設備，靜候時機再行評估是否投資。