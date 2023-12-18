【時報編譯張朝欽綜合外電報導】南韓股市周一小漲作收；目前市場偏向聯準會(Fed)在2024年會啟動降息循環，並帶來樂觀情緒。
周一南韓KOSPI指數收市升3.3點或0.13%，為2566.86點，為連3漲。交易量偏清淡，為3.77億股，交易金額為10兆韓元(約77.3億美元)。
聯準會(Fed)在上周維持利率不變，並暗示2024年可能會降息。
Daeshin證券分析師Lee Kyung-min說，聯準會公開市場委員會本月暗示，升息周期即將結束，該言論提高了明年降息預期，有鑑於此，韓股的上漲可能早於預期。
Lee說，Kospi指數可能繼續上漲，直到2024年第一季初為止。
電池相關股票上漲。化學公司浦項Future M上漲1.39%，收於36.55萬韓元；Ecopro材料飆升26.04%，收於21.3萬韓元。
貨櫃航運商HMM大漲14.12%，報1.75萬韓元：主要原因是市場預期，HMM債權人可能很快宣布，根據債務重組計畫而要收購該公司的出價人。
鋼鐵製造商收高，浦項製鐵控股上漲1.98%，至48.95萬韓元。化工企業也上漲，樂金化學上漲1.01%，收於49.8萬韓元。
三星電子下跌0.55%，至7.29萬韓元，其它科技股也跟著下跌。頂級汽車製造商現代汽車和領先煉油商SK創新也分別下跌0.41%和0.79%。
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