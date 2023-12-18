越南原本是蘋果、Google力捧的新世界工廠，在今年初發生政變後，親美改革派下台，親中派上台，打貪腐打到房地產，以房地產、金融為主的富邦越南（00885），去年股價從高點摔下後，就破發至今，網友泣感覺沒救了，成了冤魂，理財達人「存股方程式」表示，這檔已超出能力圈，越南是共黨國家，資訊取得相對困難，不懂的不碰，是簡單投資的王道。
「存股方程式」版主在臉書粉專表示，富邦越南（00885）於2021年上市，兩年多過去了，今（18）日收盤價只剩11.6元，從高點18.17元跌逾36%。
原本的世界工廠，中國，因為人工成本上揚，加上其他政經情勢影響，外資紛紛將生產基地轉往東南亞、越南、印度等，人工成本相對低廉的區域。越南確實有機會複製過去中國成長經驗，因此00885上市時引發一波熱潮，現在依舊是許多人青睞的投資標的。
00885剛上市時，不少版友來訊討論，版主也淺略研究越南的發展狀況，最後決定不投資，理由很簡單，不碰「不熟悉的產品、不熟悉的產業、不熟悉的區域」。在台灣，要取得越南的資訊相對困難，光憑媒體報導實在做出正確判斷。
越南究竟有哪些上市企業？最重要的產業是什麼？政府效率如何？種種問題，版主一概不知，光憑記者或財經專家描繪越南的發展藍圖，實在很難說服版主，因此當年思考過後，決定放棄。
也許越南未來會有爆發式成長，但越南已超出版主的能力圈範圍，因此即使沒有賺到這段「可能的報酬」，版主也不會惋惜。
越南股市在疫情後飆漲，全球表現最好，隨後重挫，最大跌逾30%
並不是每個國家的大盤指數都值得投資，不能將投資0050的經驗複製到其他國家或區域。日本有「失落的20年」、希臘股市一度面臨崩潰、整體已開發歐洲股市報酬率也是差強人意，即使投資一國大盤指數，也是要慎選。
越南股市在肺炎疫情過後一度飆漲，成為全球表現最好的股市之一；隨後開始重挫，最大跌幅超過30%。對照這兩年台股與美股驚驚漲的走勢，選錯股市，一來一回，報酬率相差頗大。
近一年越南政府大力整肅、反貪腐，房地產業首當其衝，已經有大量地產業倒閉，金融與地產的關連性高，兩者自然都不好過。以金融股與地產股為主的越南股市，表現當然跟著不好。
此外，由於美國連續升息，大量資金撤出新興市場與邊境市場（越南屬於邊境市場），熱錢回流美國，也是造成越南股市重挫的原因之一。越南政府能否放寬整肅措施？國際資金何時重回越南？這些都關係著越南股市能否回神。
是否該持續投資00885？這個問題版主無法給任何建議，因為版主確實不瞭解越南的整體情況。有賴投資人自行多多深入瞭解越南發展，才能做出正確決策。
除了越南，近期媒體與財經專家轉而將目光投向印度，認為印度有人口紅利、工資低廉、內需市場龐大，未來發展潛力無限，鼓吹投資印度股市，版主不置可否，理由同樣是不碰「不熟悉的產品、不熟悉的產業、不熟悉的區域」。
台股是我們最熟悉的，美股資訊取得相對不難。對比越南和印度股市，台美股市或許缺少想像空間，但相對是比較穩定的。版主個人會專注於台股與美股，其他區域股市不會在版主的投資雷達範圍。
版主強調，該賺的錢一毛也不要放過，超出能力範圍的獲利，就要捨得放棄。關於投資，簡單就是王道！不熟悉的產品、不熟悉的產業、不熟悉的區域，不碰。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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