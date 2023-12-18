【時報-台北電】健喬(4114)因有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息。

公司自結112年10月營收4.52億元，年增13%；稅前淨利6000萬元，年增69%；歸屬母公司業主淨利5800萬元，年增31%；單月每股盈餘0.15元。

公司第三季營收12.34億元，歸屬母公司業主淨利1.34億元，每股盈餘0.35元。（編輯：沈培華）

#每股盈餘 #健喬 #歸屬母公司業主淨利 #生醫股 #有價證券