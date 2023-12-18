【時報記者林資傑台北報導】美國聯準會（Fed）維持利率不變，並暗示升息循環已近尾聲，新興亞股上周漲多跌少，其中台股上漲1.7％、周線黑翻紅，漲幅位居中段班。觀察資金流向，外資上周買超台股達21.7億美元、今年以來漲幅達24.7％，雙雙稱冠新興亞股。

聯準會如市場預期按兵不動，並暗示升息循環已近尾聲，投資人消化利率政策會議及通膨數據後，新興亞股上周上漲2.5％，其中菲律賓、印度、南韓、台灣分別上漲3.9％、2.4％、1.8％、1.7％，僅越南下跌2％表現較弱。

以資金流向觀察，外資上周對亞股買超達51.2億美元，其中買超台股達21.7億美元，在新興亞股中資金淨流入最多，印度以買超14.7億美元居次、南韓則買超12億美元，僅越南遭賣超1.4億美元。

而今年迄今以印度獲外資買超183.6億美元稱冠，其次為南韓84.6億美元及台灣34.6億美元，泰國遭賣超55.9億美元最多、越南以9.3億美元居次。以漲勢觀察，台股上漲24.7％稱冠，印尼及南韓分漲17.49％及14.87％，泰國下跌16.64％最弱、菲律賓下跌1.18％居次。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，聯準會對未來利率政策轉趨鴿派，美股主要指數連7周上揚，使台股維持盤堅走勢，上周周線收紅，有利吸引外資資金持續回流。在台美總統大選、年底作夢等利多提供後續行情動能支撐下，指數有望向上攻高。

整體來看，張圭慧認為台股氣氛謹慎樂觀，但漲多後須留意修正機會，建議投資人若遇回檔時，可適時布局相關ETF部位，以參與後續漲升行情。

越股上周下跌2％、收於1102.3點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，由於近期整體缺乏消息面激勵、加上外資賣壓相對較大，使越股整體持續呈現橫盤量縮整理態勢，盤面上僅證券股表現相對亮眼。

張晨瑋認為，儘管全球經濟環境表現仍較預期差，但越南仍保有復甦條件，且正處於經濟復甦周期起點，包括公共投資可能在今年最後1個月增強，加上即將進入春節消費旺季，進出口交易額有望維持復甦態勢，對越股後市不看淡。