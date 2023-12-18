【時報記者張漢綺台北報導】全球電信數據分析商現觀科技(6906)預計19日舉辦上市前業績發表會，現觀科技2023年前3季稅後淨利0.56億元，每股盈餘為1.82元，累計前11月合併營收3.29億元，年成長19.21%，改寫歷年同期新高紀錄。
現觀科技具有業界第一精準度定位與打造全球5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，身為電信開放架構O-RAN生態圈的強力戰將，現觀科技以20年專業產品研發技術、熟悉各家跨國際電信設備商資料解析經驗，結合全球35項獨家專利保障核心技術與產品奠定市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞。
根據愛立信全球行動趨勢報告，預計到2023年底全球5G用戶數將超過15億；而市調機構Markets and Markets報告指出，全球5G服務市場預計將以每年約25.3%的速度增長，至2027年達到約3311.2億美元規模，顯見5G市場應用與需求的蓬勃發展。
現觀科技的行動網路優化定位平台(CovMo)為其自主研發、全球最早推出且市佔率持續領先的行動網路優化定位平台，已成功協助多家電信業者優化2G至4G網路，並具備支援各家網路設備製造商(包含O-RAN設備)的數據分析能力。公司現已成功開發並銷售全球首個5G網路優化軟體－CovMo 5G網路定位優化行動智慧平台，以市場先驅者優勢助電信業者無論採用NSA還是SA架構，皆能通過CovMo進行網路優化與分析，降低網路營運成本，提升建置成本效益以及實現電信數據變現。
現觀科技表示，公司擁有全球領先的海量電信數據分析技術，客戶遍及全球五大洲逾二十個國家，包括世界第三大的印度電信業者Bharti Airtel、中東第一大的Saudi Telecom Company(STC)、亞洲電信巨擘新加坡電信Singtel以及全球首家採用O-RAN的日本樂天電信等均為公司主要客戶。
現觀科技2023年前3季營業利益0.58億元，稅後淨利0.56億元，每股盈餘為1.82元，累計前11月合併營收3.29億元，年成長19.21%，不僅改寫歷年同期新高，更超越該公司掛牌以來歷年營收水準。
現觀科技產品線包括行動網路優化定位平台(CovMo)、行動智慧廣告平台(Mobility Intelligence)和RealMotion；這些創新技術產品不僅協助國際電信業者優化服務，並透過分析手機用戶行為，為客戶提供精準的行動廣告解決方案；亦聚焦印度、亞洲和中東的高成長電信市場，建立廣泛的客戶基礎，2022年並憑藉其業界領先技術，取代競爭對手，贏得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市佔第二大的電信業者，挹注營運的中長期成長。
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