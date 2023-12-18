美國聯邦存款保險公司（FDIC）前主席、 現為金融穩定中心（CFS）高級研究員貝爾（Sheila Bair）表示，市場對於明年降息的看法似乎過於樂觀。

曾在2008年金融風暴時期執掌FDIC的貝爾直言，聯準會（Fed）主席鮑爾上周的決策會議採取不負責任的鴿派立場，為投資人帶來「非理性繁榮」（irrational exuberance）的情緒。

她上周接受CNBC訪問時提到，「現在的焦點應該仍要放在通膨上，這場對抗通膨的戰爭還有長路要走，我實在很擔心，他們（Fed）釋出利多，因為擔憂經濟衰退而試圖轉向，但我認為到現在為止，從數據裡沒有看到任何這樣的風險。」

Fed上周決議連續3次利率不變，官員預料明年利率調降至少3次，總計降息75個基點，美股因此受到激勵、連日大漲。