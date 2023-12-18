【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經在周一收低；謹慎的投資者等待日本央行(BoJ)行長植田和男暗示的超低利率政策，可能會出現實際轉變。

周一日經225指數收盤跌211.57點或0.64%，為32758.98點。東證一部指數跌15.42點或0.66%，為2316.86點。

日本央行舉行為期兩天的政策會議，會議將於周二結束。市場參與者正在等待行長就政策轉變的時間點發表評論：儘管目前市場共識是，央行在本次會議上將保持政策不變。

IwaiCosmo證券投資部門主管Shoichi Arisawa說：「今天很難下單」。「當行長做出敏感言論之時，投資人對於此前市場的過度反應，現在則持謹慎態度」。

此前由於行長植田和男的言論，引發市場猜測，即日本央行最早將於本月宣佈結束負利率政策。日本股市在上周大漲。

優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)下跌1.2%，成為拖累日經向下的最主要個股。

晶片製造設備商愛德萬測試(Advances)跌1.75%。人力資源公司Recruit控股下跌3.42%。

航運股上漲5.6%。

市場人士說，在諸多猜測之下，運費出現上漲。此前兩家主要貨運公司表示，隨著葉門胡塞(Houthi)武裝份子加強對紅海商船的攻擊，他們的船隻將避開蘇伊士運河。