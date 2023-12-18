美國聯準會唱耶誕「鴿」，國泰世華銀行18日舉辦2024年全球經濟及市場展望，首席經濟學家林啟超表示，聯準會首度表態明年將降息，不過，必須要有兩個條件形成才有降息環境，包括通膨進一步回落至3％以下、失業率升至4.2％以上，預估聯準會最可能在明年6月做出降息決議，6、9、12都可能分別有降息動作，累計全年降息幅度約3至4碼。
不過，林啟超認為，即使明年降息3至4碼，但相較以往，降息空間仍有限，高利率環境成為新常態。
對於投資人最關心的景氣，林啟超表示，若美國高利率維持更久、中國大陸消費動能維持低迷，就會延長製造業復甦速度，大陸的工業生產指數最好要回到過往6％以上水準；而國內服務業高成長，預計明年將回到正常水準，民間消費今年有8％的成長，也將朝向3％正常水位靠攏。
林啟超也分析，明年全球經濟有望回溫，回溫速度取決於三大標，第一，消費性電子產業是否有機會迎來換機潮帶來的成長動能，其次，中國經濟復甦動能偏緩，傳統產業要走出陰霾仍有待時日，第三，貨幣縮政策的後座力，恐使政府和企業面較沉重的背債壓力，所幸「降息循環」即將展開，美、歐、日等經濟體的貨策政策走向，以及明年下半年的美國大選，都將牽引金融市場動。
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