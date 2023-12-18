電爐大廠豐興18日開出的內銷盤價，雖然廢鋼和鋼筋雙雙開平盤，但線材產品上週五，在原料成本墊高下，反彈上漲，每公噸漲新台幣1,000元、漲幅3.86％，終結二個月的平盤。此舉，另一大線材大廠威致18日也宣布，跟進調漲相關產品價格，每公噸同樣漲1,000元。
對於這次盤價走勢，豐興業務部發言人莊文哲表示，近一週來，由於國際廢鋼原料行情漲幅不大，為讓下游有緩和的空間，決定鋼筋維持平盤，至於線材產品，則在原料成本上漲，加上國內外鋼廠紛調漲棒線產品價格帶動下，該公司也跟著適度調漲價格。
其中中鋼上周四開出的明年第一季棒線盤價，每公噸調漲800元，且越南河靜鋼的線材每公噸也上漲28美元。受此激勵，豐興決定適度調漲線材產品價格，調漲後每公噸牌價約26,900元。
而且，豐興因線材廠規劃明年2月份停工歲修保養15天，因此豐興擬採計劃性接單，並已通知下游廠商及早採購備料，以因應產銷作業。
至於豐興本週盤價部份，豐興18日開會決定，包括廢鋼、鋼筋產品價格都維持平盤，另型鋼產品部份，除了MQ規格產品附價每公噸漲500元外，其他扁鋼、方鋼及圓鋼等規格產品則都維持平盤。
豐興開盤後，廢鋼每公噸牌價維持11,500元，鋼筋每公噸牌價維持20,000元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。
國際原料方面，豐興表示，近一週來，日本2H廢鋼每公噸維持390美元，美國貨櫃廢鋼原料每公噸小漲3美元，由每公噸382美元漲到385美元，另澳洲鐵礦砂每公噸回跌2.3美元，由每公噸137.3美元跌到135美元。
此外，頭份工業18日下午宣布，其大直棒產品跟著調漲價格，包括中鋼料和非中鋼料，每公噸調漲800～1,000元，至於磨光鋼棒產品則預計下週開盤。
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