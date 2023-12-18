台灣能源轉型趨勢商機無限，市場關注再度升級。凱基投顧初次將再生能源產業納入研究範圍，初評森崴能源（6806）、泓德能源-創（6873）、雲豹能源-創（6869）等三檔，投資評等皆為「買進」，推測合理股價分別是137元、162元、120元。

凱基投顧預期，以台積電為首的台灣31家RE100成員、加入RE100的美系科技巨頭（資料中心、ICT產業等）之供應鏈、高碳排產業（如：塑化、鋼鐵、面板）將有迫切綠電採購壓力，以維持出口競爭力。凱基並強調，再生能源市場為需求驅動，用電大戶條款僅為低標，RE100、碳足跡是真正長期台灣綠電市場成長推手，再生能源建置進度須加速。

森崴能源具備先行者優勢，多項業務開展進度位列業界前茅，為國內首家獲離岸風電EPC大型工程之業者，陸域風場已完成建置；售電子公司富威電力2022年售電量已達66 GWh，大幅領先同業。顯示森崴能源有能力及早掌握商機，手握先行者優勢可增加在再生能源產業之能見度，帶來業績正向循環，亦可使成本效益優於同業。

研究機構推估，森崴能源2024年每股稅後純益（EPS）為7.6元，比今年大幅成長2.35倍，2025年EPS再進步到8.83元。

凱基同步初評泓德能源-創，看好其做為大型綜合能源業者，將受惠於台灣能源轉型趨勢；另外，也盛讚雲豹能源-創跨足多種再生能源，堪稱綠能界的波克夏，二檔個股投資評等都是「買進」。

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