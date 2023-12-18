國揚（2505）今年雖然是完工入帳空窗期，但明年起的未來4年，業績可望明顯攀升，預計有3筆住宅案、2筆廠辦大樓陸續完工交屋，總銷共約236億元，國揚依出資比例預計可回收118億元，今（18）日開盤不久即飆到21.20元漲停鎖住，漲幅達9.84％，創波段新高，成交量噴出逾7,268張。
另外同樣為國揚集團「家族」成員的雋揚（1439），因手中參與國揚廠辦案多筆，今天也上演慶祝行情，一度亮燈漲停達25.95元，終場大漲5.08％攻高在24.8元，刷新波段新高
國揚今年主要業績來源為餘屋銷售，業績在低檔整理，今年前3季國揚營收4.35億元，年減88％，EPS為0.48元，比去年同期1.46元下降，股價也未見亮點，持續在低檔盤整很久；不過，2024年將有台北市內湖廠辦大案「國揚洲際企業總部」可望完工交屋，總銷68億元，近日開始正式銷售，可望是2024年業績重點。
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