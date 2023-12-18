以色列軍方今天表示，他們在3名人質遭以軍「誤殺」之前所躲藏的加薩建築物外牆，發現了求救S.O.S.標誌和用希伯來文寫下的「救命，有3個人質」字樣。

路透社報導，軍方公布的照片中可以看到白布上有著幾個紅字，而紅顏料可能是以剩餘食材湊合而成。軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，懸掛這些標誌的建築物，距離人質被槍殺地點約有200公尺。

The three hostages who were mistakenly shot dead by Israeli soldiers in Gaza this week had apparently created an SOS signal by smearing leftover food on a white piece of cloth in the lead-up to their deaths.https://t.co/jrsHBgIE8J — The Daily Beast (@thedailybeast) December 17, 2023

以色列軍方15日已證實，遭射殺的3名人質分別為28歲的海姆（Yotam Haim）、26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz）以及22歲的塔拉卡（Samer El-Talalka）。

以軍表示，3人遭槍殺前高舉白旗且赤裸著上半身，他們遭殺害一事，違反了以色列交戰規定。以色列軍事首長告訴加薩境內的部隊，不要再重蹈覆轍。

以色列軍方正對這3人的死亡進行調查。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）說：「如果兩名舉著白旗的加薩人出來投降，我們會開槍射擊他們嗎？當然不會。」他補充道：「即使是那些與我們作戰的人，如果他們放下武器並舉起手來（投降），我們會逮捕他們，不會開槍射殺他們。」

沙姆利茲今天下葬時，他的母親站在他蓋著國旗的棺木旁。

她說：「我的孩子，你堅強、堅定、聰明。你是英雄，你在地獄裡度過了70天。我知道你以一直都在想念著我們，就像我們都在想念你一樣。再過一會兒，你將會在我的懷裡。」在此同時，許多家人朋友都哭了。

目前仍有100多名以色列人質被扣在加薩。

在11月底達成的協議中，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）釋放了100多名女姓、兒童、青少年和外籍人質。以色列當局另宣布許多人質已喪生。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列城鎮，殺害1200人並擄走240名人質。以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩地區發動反擊，迄今造成1萬9000人身亡。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121218