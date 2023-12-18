【時報-台北電】台新藥(6838)公告取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書。台新藥指出，經臺灣證券交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國112年12月14日臺證密字第1120023399號。

台新藥表示，將依規劃時程提出股票上市之申請作業。(編輯：李慧蘭)

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