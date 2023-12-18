官員表示，以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡今天已開放救援物資車隊通行，這是以哈戰爭爆發後首度，目的是讓到達加薩的食物和藥品數量增至雙倍。

克瑞沙洛過境關卡在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列之後就關閉，援助物資只能透過加薩與埃及的拉法（Rafah）過境關卡運送，而以色列稱拉法關卡每天只能容納100輛卡車進入。

隨著以色列在加薩的行動步伐加快，被圍困加薩的人道情況急劇惡化，聯合國和其他世界機構警告說，當地食品、潔淨水和藥品嚴重短缺。

克瑞沙洛位於埃及、以色列和加薩邊境，是進出巴勒斯坦加薩走廊的主要貨物過境關卡之一，其過境速度比幾公里外的拉法過境點快得多。以色列終在上週批准援助物資由克瑞沙洛入境。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聲明中表示：「從今天（12月17日）起，聯合國援助卡車將接受安全檢查，經過克瑞沙洛關卡直接運送到加薩，以遵守我們與美國達成的協議。」

一名以色列官員被問到，是否援資已經通過克瑞沙洛進入加薩？他答「是的」。

一名巴勒斯坦邊境官員證實，在聯合國巴勒斯坦難民機構和以色列的協調下，克瑞沙洛於今天稍早重新開放。這位官員說，部分援助物資已於今天夜晚前抵達加薩，其餘物資運送將於明天完成。

埃及紅新月會（Egypt Red Crescent）的兩名消息人士告訴路透社說，車隊今天進入加薩時途經克瑞沙洛。 另一名官員說共有79輛卡車。

以色列總理辦公室先前曾表示，克瑞沙洛關卡的開放，讓以色列能履行其每天放行200輛救援卡車進入加薩的承諾，這是在上個月斡旋與執行人質協議時同意的。 （譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1121218