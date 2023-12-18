【時報記者葉時安台北報導】春雨(2012)受到大環境景氣不佳，前11月營收減少24.1%，不過目前接單逐步回溫，鋼價漲價效應及客戶庫存調節已有進展，明年各地均可望有回春現象，正向看待後市逐漸復甦。不過股價未能延續鋼鐵強勁，從5個月高點回落，周一股價下跌4%，為鋼鐵表現後段班。

受到大環境景氣不佳，春雨各公司今年前11月營收分布，台灣比重下滑較多、大陸持平，印尼成長較多，印尼建築裝修鑽尾螺絲市占率第一，台灣春雨占39%、東菀+友鉅占20%、印尼占21%、美國春雨占6%、春日+上海春日占13%、其他占1%。

春雨表示，大陸疫情解封，但復甦力道遜於預期，主要受到房市不佳衝擊，而印尼維持前兩年成長步調維持，而台灣整體螺絲螺帽出口前11月下降16.05%，受到通膨、降息影響，產業處於低谷。而歐美狀況，美國新屋開工數年比微幅上漲，歐元區建築生產指數年增幅持平，仍因戰爭影響。不過整體庫存調整餘年，明年各地均可望有回春現象，正向看待後市逐漸復甦。

春雨說明，經濟循環谷底反彈回升，鋼價逐步上漲，鋼材需求上升，公司也積極備庫因應明年客戶需求。而歐盟2026年就要正式課徵碳稅，增加成本，春雨後續也加大採用綠色料源，增加競爭優勢，擴大產品市占，降低生產成本。公司長期策略上也採用電爐鋼胚開發低碳產品，提升市場競爭力，以減少碳排放，將符合ESG趨勢。

春雨今年第三季創下12個季度低點；累計前三季獲利2.01億元，年減少61.6%，每股稅後盈餘(EPS)降為0.45元。春雨112年11月份自結合併營收為新台幣7.52億元，月增加5.98%、年減少11.66%，為今年單月第三高水準；累計前11月合併營收為新台幣76.99億元，年減少24.1%。鋼價漲價效應及客戶庫存調節已有進展，目前接單狀況逐漸回溫，春雨正向看待明年。