富邦金控配發現金股利1.5元，台北市政府今年獲配現金股利24.29億餘元，但議員質疑，富邦金控只因防疫險虧損，就將現金股利從3元降至1.5元不合理，要求市府公股董事在董事會發言內容及富邦回應會議紀錄，由於財政局表示富邦金控在董事會會議紀錄非公開資訊，不宜對外提供，財政政建設委員會要求本周三前提交補充資料。

富邦金控今年6月在股東常會通過去年度現金股利為1.5元及股票股利0.5元，由於台北市政府持有富邦金控普通股16.19億餘股，今年可獲配現金股利24.29億餘元，已在8月入帳，股票股利0.8億餘股，10月入帳，台北市政府提案送台北市議會同意辦理，北市議會財政委員會今審此案。

台北市議員顏若芳表示，台北富邦銀行整體賺錢，卻只因為防疫險虧損，將原本3元的現金股利改為1.5元，顯然不合理，北市府不該照單全收，讓現金股利砍半，也質疑為何富邦華一銀行要在新冠肺炎期間，收購花旗銀行在中國大陸房貸資產，因此要求台北市政府3席董事在董事會轉達上述質疑。

台北市財政局長胡曉嵐表示，董事會內容涉及商業機密、也非公開資訊，只能提供市府公股股權代表發言內容，包含詢問富邦華一銀行今年起轉盈為虧是否與收購案有關？未來風險是否擴大及因應對策為何？也表明富邦產險防疫保單賠款再保攤回涉及市府持股權益，要求說明最新辦理情形。

胡曉嵐表示，資訊公開是上櫃、上市公司的責任，台北富邦銀行會即時揭露訊息，市府公股股權代表在董事會的發言，現場都會有討論，如果議員需要，必須研究如何在符合法規的情況下向議會說明富邦在董事會中的回應。

顏若芳則質疑，台北富邦銀行在董事會的回應涉及市民權益，北市府竟不願給予相關資訊，要求暫擱此案；議員秦慧珠也說，台北富邦銀行的回應才是重點，應在不影響股東權益、不涉及商業機密的前提下，由財政局整理台北富邦銀行的回應給市議會。

最後財政建設委員會第一召集人郭昭巖裁示暫擱此案，要求財政局在本周三前提供台北富邦銀行回應的補充資料，20日再續審。