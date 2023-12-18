【時報記者郭鴻慧台北報導】慧智(6615)近期引進羅氏診斷最新的全自動化次世代定序建庫儀器，為全臺第一間引進此先進技術的公司，該儀器將有效率地簡化100個以上的操作步驟，進而降低人力負擔並協助提升後續次世代定序檢測的精準度。

慧智基因透過引進全自動化次世代定序建庫儀器，將能更有效率、更準確地進行檢測，提供品質穩定的基因檢測結果。此儀器能夠高效處理大量樣本，同時減少人為錯誤的可能性，進而提高整體檢測效率和品質穩定性。

此儀器除了幫助提高後續定序檢測的準確度和效率，還具有更多有利於操作次世代定序時的優勢。此儀器能夠自動進行樣本的建庫及雜交、核酸片段的擴增、核酸片段的品質控管等一系列操作，將大幅簡化檢測流程，節省操作時間。同時，此儀器還具備高通量的特點，能夠同時處理多個樣本，幫助提高檢測的效率。

慧智基深耕基因檢測領域多年，期待透過儀器及設備的提升，能滿足更多臨床單位的檢測需求。未來，慧智基因將持續致力於技術創新及研發，為民眾提供高品質的基因檢測服務。