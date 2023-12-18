農曆年節將至，品牌廠華碩宣布推出地表最潮麻將「ROG漂浮麻將」星際黑限定版，將有幾百年歷史的麻將，首度與電科技元素結合，定價NT$6,888。即起購買ROG Zephyrus Duo 16 （GX650PY）、或ROG Zephyrus G14 （GA402XZ）電競筆電，登錄送「ROG漂浮麻將」星際黑限定版，限量30組。

「ROG漂浮麻將」以星際黑、日蝕灰與警示紅等元素，將ROG電競筆電的透明設計呈現在麻將上，牌面背後並有漂浮感的ROG無懼之眼。其中「一筒」、「一條」等牌面更藏有ROG LOGO小驚喜，另搭配以ROG語彙設計的牌尺、紅色骰子、金屬方向環，加上純黑金屬收納盒，質感與份量兼具，亦是值得收藏的工藝品。

兩款高階電競筆電中，ROG Zephyrus Duo 16（GX650PY）以16吋Mini LED主螢幕，配備第二觸控螢幕，實現雙螢幕無縫多工的流暢體驗。搭載AMD Ryzen 9 7945HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡外，AAS Plus 2.0獨家散熱抬升設計，能增加30％氣流，滿足3A遊戲大作與重度剪輯需求。建議售價：NT$159,999。

另ROG Zephyrus G14（GA402XZ）搭載AMD Ryzen 9 7940HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，支援MUX獨顯直連GPU強效模式，配置最新ROG Nebula霓真技術電競螢幕，QHD 165Hz／3ms鮮豔流暢， 16：10的螢幕讓視野更寬廣，沉浸感再升級。上蓋的ROG動態編程LED顯示器（AniMe Matrix）並可依個人風格自訂文字、動畫。建議售價：NT$81,999。