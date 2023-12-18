農曆年節將至，品牌廠華碩宣布推出地表最潮麻將「ROG漂浮麻將」星際黑限定版，將有幾百年歷史的麻將，首度與電科技元素結合，定價NT$6,888。即起購買ROG Zephyrus Duo 16 （GX650PY）、或ROG Zephyrus G14 （GA402XZ）電競筆電，登錄送「ROG漂浮麻將」星際黑限定版，限量30組。
「ROG漂浮麻將」以星際黑、日蝕灰與警示紅等元素，將ROG電競筆電的透明設計呈現在麻將上，牌面背後並有漂浮感的ROG無懼之眼。其中「一筒」、「一條」等牌面更藏有ROG LOGO小驚喜，另搭配以ROG語彙設計的牌尺、紅色骰子、金屬方向環，加上純黑金屬收納盒，質感與份量兼具，亦是值得收藏的工藝品。
兩款高階電競筆電中，ROG Zephyrus Duo 16（GX650PY）以16吋Mini LED主螢幕，配備第二觸控螢幕，實現雙螢幕無縫多工的流暢體驗。搭載AMD Ryzen 9 7945HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡外，AAS Plus 2.0獨家散熱抬升設計，能增加30％氣流，滿足3A遊戲大作與重度剪輯需求。建議售價：NT$159,999。
另ROG Zephyrus G14（GA402XZ）搭載AMD Ryzen 9 7940HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，支援MUX獨顯直連GPU強效模式，配置最新ROG Nebula霓真技術電競螢幕，QHD 165Hz／3ms鮮豔流暢， 16：10的螢幕讓視野更寬廣，沉浸感再升級。上蓋的ROG動態編程LED顯示器（AniMe Matrix）並可依個人風格自訂文字、動畫。建議售價：NT$81,999。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：