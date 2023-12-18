機師工會今（18）日在交通部前召開記者會，理事長也是長榮航空（2603）正駕駛李信燕強調，僅過去一年多時間，長榮航本國籍飛行員已流失百人，為開航迄今最大出走潮，各部門人力短缺，直接或間接造成安全事故的現象。工會要求交通部介入調查與檢討，且要求長榮航限期改善，否則應檢討限縮航權。
同時，機師工會也宣布，長榮航機師會員自12月22日起舉行罷工投票，投票至1月4日止，1月5日公布投票結果，若確定取得罷工權，將另行開會決定罷工的手段、時間及方式，不排除農曆過年期間罷工的可能。
機師工會表示，長榮航去年至今年第三季合計大賺逾230億元，卻一面苛扣成本，導致人力流失，約佔本國籍飛行員的大約一成，一面與非法仲介合作聘僱外籍機師填補人力，這一年引進外籍機師是本國籍錄取機師的近2倍。
李信燕指出，長榮航機師流失，主要流向星宇航空（2646）等其他航空公司，長榮航薪水在國籍航空殿後，因此工會訴求長榮航為機師加薪20％，外站津貼從現行每小時3.3美元提高至6美元，留住人才，並訴求應優先進用本國籍機師。
針對長榮航回應已調整薪資，李信燕表示，長榮航將飛行經驗增加而增加的薪水，當作飛行員的加給跟加薪，但工作1年跟工作10年的薪資會一樣嗎？這些加薪不是航空公司的結構性加薪，也不符合因為物價調整的相對調薪。
機師工會將針對長榮航節省成本的做法，可能危及飛安、地安，要求交通部應介入調查並召開檢討會議，否則應檢討限縮長榮航權。
至於長榮航機師罷工，機師工會研究員陳柏謙表示，目前長榮分會約660名成員，只要成員過半數同意，就取得罷工權，工會目標希望取得逾9成同意。至於罷工日期，理監事有討論，但仍要看長榮航跟工會協商的結果，若真的要罷工，也會提前告知外界。
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