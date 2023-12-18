【時報-台北電】北向資金繼15日提款41.66億元(人民幣，下同)，今選擇回補過半金額27.27億元。

證券時報網統計，截至18日陸股收盤，北向資金全天成交金額948.14億元，佔A股總成交額13.69%。

單日滬股通淨買入14.7億元，深股通淨買入12.57億元，北向資金合計淨買入27.27億元。(編輯：廖小蕎)

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