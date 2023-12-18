【時報記者張漢綺台北報導】專業五金連鎖通路振宇五金(2947)「南方倉儲物流中心」於今天啟用，振宇五金總經理洪國展表示，南方倉儲物流中心將提供嘉義以南的門市共18家需求，正式完成北、中、南三個區域物流串接，加速振宇五金物流運輸的效能，未來將持續拓展南部市場快速完成全台展店目標。

為快速提升五金市場市佔率，繼北方倉儲及中部總倉後，振宇五金高雄市鳳山區設立「南方倉儲物流中心」，振宇五金表示，南方倉儲物流中心土地近1900坪，建物總投資金額達1億元，物流引進自動化分揀機器人AGV(無人搬運車)，也結合EPR系統翻轉揀貨流程，讓揀貨員不須到貨架中找尋貨物，降低人員工作負荷、大幅增加揀貨效率、提高作業品質並節省紙張列印，啟用將可加速振宇五金物流運輸的效能，正式完成北、中、南三個區域物流串接。

洪國展表示，包含「高雄南方店」正式營業後，預計可服務鳳山地區約35萬人口及其周邊區域之市民，持續推動在地民眾修繕DIY風氣，便利民眾生活。

值得一提的是，振宇五金並投資1900萬於屋頂建置太陽能發電系統，鋪設總面積3,179平方公尺，總建置量為499千瓦，預估全年發電量約可產64萬度，每年可減少315公噸碳排量，充分達到綠能環境永續發展國家政策。

振宇五金積極響應節能減碳，除了導入節能綠電太陽能發電系統外，全台三座倉儲物流已全面採用AGV自動化分揀機器人設備，透過更高的物流效益，將五金專業服務深入到每個社區，進而帶動一社區一振宇的理念拉近人與五金的距離。