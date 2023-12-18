【時報-台北電】上證報訊，大陸國家管網「西氣東輸」公司最新統計，單日輸送天然氣總量超過3億立方公尺，最大量達3.5億立方公尺。今年以來，向福建、安徽及湖北輸氣量均改寫新高。正值寒潮襲來，公司將致力完成今冬明春天然氣保供任務，確保大眾能溫暖過冬。

數據進一步顯示，天然氣公司已向福建地區輸送天然氣18.5億立方公尺，向安徽輸送逾60億立方公尺，向湖北輸送逾61億立方公尺。近5日向河南省供氣超1.82億立方公尺，最高日分輸量達3200萬立方公尺。

「西氣東輸」就是將大陸西部新疆、青海、川渝和鄂爾多斯「四大氣區」所生產的天然氣，輸往東部長江三角洲地區、珠江三角洲經濟區。該管線從2004年底正式啟用至今。(編輯：廖小蕎)

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