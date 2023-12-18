【時報-台北電】外資連7買、自營商卻擴大賣超73.92億元扯後腿，三大法人賣超75.47億元，集中市場揮別連6漲、小跌21點，險守17650。美股在「鴿」聲嘹亮下，上周五3黑1紅，惟亞股今日紛紛走弱，使得台股在連日創高後，「電」壓大降，集中市場盤初即在台積電(2330)開低丟失5日線下，一度下探至17586.88點，所幸航海王攜手鋼鐵人剽悍抗空，加上仁寶(2324)、華碩(2357)、宏碁(2353)等挾AI PC題材放量強漲，有效牽制空頭持續坐大，多空遂於17600門前對峙，尾盤買單拉抬華新(1605)、材料-KY(4763)等，調節緯穎(6669)、英業達(2356)、聯發科(2454)、華擎(3515)等，終場跌21.84點、收17652.03點，總成交值大減至3218.47億元。

籌碼面，外資連7買、續買超7.35億元，投信賣超8.90億元，自營商則擴大賣超73.92億元，三大法人賣超75.47億元。回顧上周，外資買超699.40億元，投信買超88.88億元，自營商賣超179.67億元，三大法人買超608.61億元；12月以來至15日止，外資買超657.02億元，投信買超155.01億元，自營商賣超411.87億元，三大法人買超400.15億元；加計今日，外資12月來買超664.38億元，今年來買超1616.41億元。

技術面，5日RSI為78.41、10日RSI為72.81，9日K值為80.65、9日D值為75.91，20日乖離率為1.41。

盤面上，權王台積電(2330)一開盤即丟失5日線，惟低接買盤仍在，終場拉回平盤585元作收；股王世芯-KY(3661)漲多賣壓續湧，量縮收低在3360元，影響10千金僅4員收高，市場聚焦其20日股臨會現增案；聯發科(2454)受外資升評升價，但面臨千元大關情怯，盤中衝上997元後翻黑，收低在989元。

航運股海空分道揚鑣，海運族群受惠SCFI指數近期創今年來新高，歐美遠洋航線運價齊漲，加上紅海航道拉警報可能拉長航程天數，有助消化貨櫃海運淡季期間的過剩運力，相關個股今日量價噴發，拉抬航運類指一度衝上153.53點、觸及年線，其中，台驊投控(2636)收漲停90.9元，陽明(2609)亦噴出23.3萬張大量、不僅勇奪台股人氣王，股價也大漲8.14%，帶動長榮(2603)漲5.6%、萬海(2615)漲4.55%；但航空族群受罷工消息影響，由長榮航(2618)收低2.83%領跌，華航(2610)跟跌2.09%，台灣虎航-創(6757)亦跌2.1%。

鋼鐵軍團受惠市場看好春燕到，今日類股士氣仍高昂，一哥中鋼量小漲0.76%，二哥中鴻(2014)噴13萬張大量、續漲3.27%，激勵新鋼(2032)、海光(2038)、燁興(2007)同步放量攻頂，世紀鋼(9958)則在多頭惜售下，量縮收高5.52%，一舉站回5日線、月線之上。

英特爾CORE ULTRA發表後，AI PC受消費者關注，今日相關族群人氣升溫，仁寶(2324)盤中最高攀上36.2元，終場挾8.1萬張大量、收高4.69%，宏碁(2353)盤初最高登上39.65元，終場帶6.1萬張大量、收高5.14%，華碩(2357)盤初最高來到434元，終場以8154張成交量、收高5.54%。

法人指出，歷史經驗，年終市場情緒多偏樂觀，加上FOMC會議利率政策的助陣，中期行情仍可望由多頭主導，但籌碼亂、漲幅大的中小型個股面對短線壓力，年底前籌碼清洗乾淨且沉寂多時的個股有機會拉抬。另，國際消息上，繼上周CPI後，本周留意美國11月核心PCE月率及年率，此為FED關鍵通膨指標，若公布值低於預期，有利股市續彈。(編輯：李慧蘭)