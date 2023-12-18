新冠肺炎疫情落幕，輝瑞（Pfizer）的業績大受影響，加上全球經濟進入升息循環，宏觀經濟狀況不佳，輝瑞股價腰斬重挫49%，市值瞬間蒸發1400億美元（約新台幣4.4兆），公司只好忍痛裁員超過2000名員工，以求降低成本。
輝瑞在全球約有8.3萬名員工，此波將砍掉約3%的2千人，受到影響的部門主要集中在研發與研究部門，目前相關計畫也都暫緩，將等待狀況緩解後再次重新啟動。
在過去幾年，輝瑞靠著新冠肺炎與口服藥繳出驚人營運成績單，2021及2022年的銷售額都超過360億美元（約新台幣1.1兆）沒想到，公司錯估疫情消退的速度，上周輝瑞股價僅剩26.13美元，創下2013年6月以來的新低紀錄。
今年至今，股價已經重挫將近50%，市值慘摔1400億美元（約新台幣4.4兆元）讓輝瑞不得不啟動撙節措施，裁員只是其中一部分而已，公司也強調，所有努力都是為了防止傷害持續擴大。
事實上，從去年下半年開始到今年，許多企業都出現裁員狀況，尤其是美國科技業與新創產業，包括Facebook母公司Meta、Google母公司Alphabet、亞馬遜及微軟都已經進行數次的裁員。
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