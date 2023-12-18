【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在周一上午，美股指期攀升。此前在上周五，美股三大指數錄得連續第七周上漲，道瓊工業盤中創下歷史新高，那斯達克再創收盤新高。
在周三下午亞洲交易時段，道瓊指期升0.21%，那斯達克指期升0.14%，標普指期上漲0.27%。
標普在上周五創下自2017年以來最長的周線連漲紀錄，本月至今以來上漲3.3%；另外道瓊和那斯達本月以來分別上漲3.8%和4.1%。
聯準會在上周指出，由於通膨降溫，預計2024年進行三次降息。投資人情緒因此出現正面轉變。
匯豐多重資產策略師Max Kettner說，從市場角度來看，通膨放緩，較低的成長預期，完好的股市增長動能，是一個很好的組合。我們一再的說過，這是一個很好的背景。
不過Kettner也說，美國的短期成長和企業獲利預期仍然疲弱。他補充說，目前的股市連漲趨勢似乎與2017-18年的市場反彈類似。他說，今年1月，「由於股市隱含波動性的加劇」，一月的普遍看漲情緒已被失望情緒所取代。
「因此在下半年首次開始，我們出現這種警惕的勢頭。而以更為謹慎的態度開始2024年，或許是審慎之舉」。
在經濟數據方面，投資者將關注12月的商業領袖調查和住房市場指數的結果。
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