通膨、房價高、年輕人付不出頭期款、買不起房子，國民黨總統候選人侯友宜日前針對青年首購族，推出「侯康貸」，全額貸1,500萬元、買屋免頭期款，看似好康，卻被對手批是「房貸猴子的一生」，寬限期過完、第六年之後怎麼辦？

然而，現行蔡政府的新青安政策也有其缺失，包括不排富、不限首購、不限移轉、不限年齡等，貸款年限由30年延長到40年，且寬限期達5年，若30歲申請青案貸款，要70歲才能還清，是貸貸相傳還是安心成家？

「笨蛋！問題是房價」民眾黨總統候選人柯文哲認為，高房價不解決，利率降低、貸款延長也沒有用，台灣購屋貸款利率越低，房價卻越來越高，是因為持有空屋成本下降。

柯指出，老百姓不可能持有空屋囤在那，只有財團才有空屋，因此政府常說要給首投族更高優惠，下場就是房價高漲；央行操控利率、匯率，以上繳中央政府總收入10％，也助長助長財團炒高房價的主因之一。

台灣在低匯率政策之下，出超難帶動整體經濟和薪資成長，所得分配惡化，提高進口機器設備投資成本， 不利產業升級；「低利率」也是一大問題，購屋貸款利率從6.776%跌到1.354%，跌幅80% ，房價卻漲了263%，成為居住正義的障礙。