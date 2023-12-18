紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）近日同意歸還泰國2件50多年前從泰國走私出境的文物，其中包括一尊被稱為「金童」（Golden Boy）的濕婆神（Lord Shiva）青銅雕塑。
50多年前，考古學者在對泰國普拉薩特·班·阿南（Prasat Ban Anan）遺址展開考古挖掘時，在靠近柬埔寨邊境的武里南省拉漢賽縣（Lahan Sai）發現了「金童」雕塑。
聖薩表示，大都會藝術博物館已核實這2座雕塑的來源，發現它們與美國古董商拉奇福德（Douglas Latchford）有關，拉奇福德曾於2019年和2021年因非法古董交易，被紐約檢察官辦公室起訴，促使大都會藝術博物館委員會將這2座雕塑從博物館的庫存中刪除。
據泰國公視（Thai Pbs）報導，泰國文化部長聖薩（Sermsak Pongpanich）17日表示，大都會藝術博物館的代表稍早前與美術部總監帕洪巴特（Phanonbut Chantarachot）進行交談時，對方轉交大都會藝術博物館館長的一封信於泰方，通知泰政府關於歸還2座古老雕塑的事項。
除了「金童」雕塑，另一尊被歸還的高43公分跪姿女性青銅雕塑，相信距今約900年。報導指出，這2尊雕塑之後將移交泰國駐紐約大使館。
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