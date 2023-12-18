線上券商羅賓漢（Robinhood Markets）過去以吸引首次投資者聞名，但現在該公司正從其他券商那裡吸引更有錢的客戶上門。

羅賓漢表示，從10月23日開始為轉入的券商帳戶提供1％的配對服務以來，到12月13日止，該公司的交易應用程式（App）總計收到約11億美元的帳戶轉帳。根據該公司申報文件，今年第二季和第三季，客戶從其他券商轉入羅賓漢的資金在各為3.5億美元、3.75億美元。

透過促銷活動轉入羅賓漢帳戶的資金遠多於該平台帳戶的平均資金。羅賓漢指出，逾150個帳戶的轉帳金額超過100萬美元，這些客戶主要來自嘉信理財（Charles Schwab）、富達投資（Fidelity Investments）、摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E＊Trade等規模較大的券商。