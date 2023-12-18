長榮航空表示，桃園市機師工會（簡稱機師工會）無視長榮航空為落實永續經營及照顧全體員工之理念，在員工薪資福利調整提升尚在進行之際，執意以調漲薪資20％及外站津貼調至每小時6美元為訴求，22日將發起罷工投票，長榮航空對此深感遺憾。

長榮航空表示，以2015年晉升為機長之飛行員為例至2023年月薪調整近10萬元，機師工會卻説成薪資凍漲。

長榮航空飛行員一向以職級增加之方式調整每年薪資，以機長為例，每年調幅為5,000元，近年來除了2021年因全球疫情致公司虧損未調整外，每年均依此方式進行。

此外分別於2016年及2023年亦進行結構調薪，且2018年與機師工會針對多項薪資福利達成協議，經過這些年的薪資調整，如為2015年晉升機長之飛行員至2023年月薪增幅已將近10萬元。

機師工會無視前述增加之薪資，卻對外宣稱公司10年未調薪甚至實質減薪，顯為不符事實之指控。

機師工會一再以誤導社會大眾的言論、用扭曲事實的方式，持續製造勞資對立，並藉此發起罷工投票，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。