台股今日(12/18)集中市場收跌21.84點，報17652.03點，跌幅0.12%，成交量3218.47億元。台積電上漲0.00%，收585.00元；聯發科下跌0.70%，收989.00元、鴻海收漲0.49%。人氣成交量最大前十檔分別為：陽明、中鴻、英業達、長榮航、華邦電、長榮、仁寶、中鋼、華新、宏碁。
在上市類股中，以航運業族群、橡膠業族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.46%、1.35%；汽車業族群走勢則較為疲軟，下跌1.76%。
上市股中有7檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：新鋼(9.94%)、台驊投控(9.92%)、恆大(9.91%)、海光(9.90%)、國揚(9.84%)、燁興(9.79%)、美德醫療-DR(9.60%)、康那香(8.51%)、陽明(8.14%)、澤米(7.57%)。
上市股中有1檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：百達-KY(-9.46%)、瀚宇博(-7.80%)、東陽(-6.93%)、寶徠(-6.83%)、精成科(-6.72%)、天虹(-5.83%)、台南-KY(-4.93%)、中福(-4.61%)、同泰(-4.58%)、永豐餘(-4.53%)。
在上櫃類股中，以航運業族群、紡織纖維族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.60%、0.75%；數位雲端族群走勢則較為疲軟，下跌1.11%。
成交量前十名人氣指標為：安國、松瑞藥、鈺創、台半、榮剛、正德、頎邦、中美晶、合晶、亞通。
上櫃9%以上漲幅共有9檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：世紀(10.00%)、創業家(10.00%)、夠麻吉(9.97%)、勝品(9.91%)、福華(9.86%)、倍力(9.68%)、華義(9.63%)、上揚(9.32%)、寶碩(9.08%)、瑞基(8.67%)。
跌幅在9%以上個股則有3檔。跌幅最重前十名分別為：欣新網(-15.41%)、三一東林(-10.00%)、安鈦克(-9.83%)、立衛(-7.84%)、M31(-6.98%)、通泰(-6.39%)、昇華(-6.33%)、佳穎(-5.46%)、旺玖(-5.32%)、穩懋(-5.00%)。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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