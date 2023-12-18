這2日中國指控台灣違反貿易壁壘，並以終止ECFA作為威脅惹怒財信傳媒董事長謝金河。謝金河今(18)日發文怒嗆，中國不敢封鎖台灣半導體是有求於台灣，反倒是內捲效應害台塑、台化、中鋼今年股價頻創新低；他也表示，ECFA有時代背景和意義，但科技創新是台灣未來最大的驅動力，或許去掉ECFA的奶嘴，大家才能重獲新生。
謝金河今日以「選擇未來？還是回到從前？」為題，回應中國指控台灣違反貿易壁壘一事。謝金河指出，去年和ECFA有關，出口到中國的品項約205億美元，約占去年台灣出口到中國總額1858.95億美元的11%；其中，電子零組件占比達63.8%，金額達1160.07億元，若再加上資通訊產業，占比則高達73.3%，若要弄死台灣，理應在這2項下手，但中國只對台灣的水果、農畜產品和食品加工出手，而不敢封殺半導體，這是中國有求於台灣。
他進一步指出，這些年因中國強力阻攔台灣加入國際貿易組織，傳產老早就外移了，像紡織業去年出口到中國僅5.66億美元；另外，因中國內捲效應，過度投資和產能全開，造成價格殺戮，石化、鋼鐵、機械、工具機、水泥等產業早就殺成紅海；謝金河認為，現在中國依賴台灣，遠甚於台灣依賴中國。
謝金河還引用葉倫近期的警告指出，中國特定產能過剩，對全球造成威脅；同時，中國也正把通縮輸往世界，下一個就是電動車產業；而台灣受到內捲影響的產業早已呈現疲態，他點名，今年台股表現良好，但台塑、台化、中鋼等股價頻創新低，尤其，中鋼過去5季有4季呈現虧損。
謝金河認為，很多產業在早收清單下苟延殘喘，卻忘了轉型、創新，如今喪失競爭力，業績一直往下，也許去掉ECFA的奶嘴，大家才能獲得重生；反觀科技業因為避開貿易壁壘，越來越壯大；他表示，ECFA代表的是兩岸過去30年來的互動，有時代背景及意義，但台灣往前看，科技創新仍是最大的驅動力。
最後，謝金河預期，這些年世界有更大的變化，晶片交易金額已經超過石油，過去誰掌握石油，誰就掌握全世界，現在是誰掌握晶片，誰就掌握世界，這是科技美元的時代；他強調，這次大選是台灣選擇未來或是回到過去30年的一次抉擇，如果選擇科技美元，台積電會從「台灣的台積電」變成「世界的台積電」，也許2、3年內台積電全球布局收成，市值會向輝達看齊，台股也可能出現難以想像的高價；反之，如果把台灣鎖進要讓利才能生存的舊生態，台灣可能有一段坎坷路要走！
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