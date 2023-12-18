買債講了1年，總算在上周美國聯準會（Fed）今年最後一次利率會議決策時鬆口，明年可能降息3碼，債券ETF才總算動了起來。對想要進場買債券ETF的投資人而言該如何挑選？達人以全台4檔規模超過1000億的債券ETF為例，指出如果想要拚高報酬，且可以承擔高一點風險的，可投資全台發行第二久的元大投資級公司債（00720B），這檔即使以今天收盤36.65元計算，殖利率都還上看5.3%。
目前國內四檔規模上千億的債券ETF分別為元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B）。
從受益人數來看元大美債20年最多，有22萬，是人氣王，但經常會出現溢價，買的時候要確認是否買貴；而喜歡月月配的則可以考慮中信高評級公司債，這檔受益人數也有7.8萬人；但若喜歡拼高報酬的，則可以考慮元大投資級公司債，這檔受益人數超過10萬人，但要留意投資標的是四家裡面評等最低的。
玩股網專欄作家「玩股特派員」表示，從2022年急速升息以來，「何時轉鴿」就是今年市場關注焦點。畢竟趁百年來第四次股債雙跌難得機會來佈局債市低點，不只可以達成股債配、能穩定領配息，甚至還有機會賺到價差。
只是關注了一整年，公債殖利率漲了一整年，錢投入美債也被套一整年。直到 14日聯準會在2023年最後一次利率會議決策，才鬆口明年將降息3碼，美國公債20年殖利率在2個交易日跌4.73% ，至近四個月低點4.278。債市終於動起來了，但是要投哪個債？有什麼差別嗎？
一般台灣投資人很難直接買到債券，通常會以ETF的方式參與。在台灣目前超過200檔的ETF，債券ETF占比也越來越高。資產規模千億以上等級ETF有八檔，扣掉幾檔熱門的0050、0056、00878跟00929，另外四檔就是債券 ETF。想佈局債市，這四檔有哪裡不一樣？
今年以來所有ETF流入金額接近9,000億元，光是債券ETF資金流入金額就接近6000億的水準，相當於七成左右的資金都在買債券。
以規模來排序，前四名是元大美債20年、中信高評級公司債、元大AAA至A公司債及元大投資級公司債，每檔ETF淨流入都有接近500億元的水準。四檔加總起來，也跟一個 5000 億的國安基金差不多級別了。
這麼多錢都匯集到這裡，到底大家都在買什麼債？
◉ 元大美債20年
2017年發行，至今已近7年，是四檔債券ETF最老牌的ETF。資產規模 1,300億是債券類ETF的老大，受益人數22萬，也是債券ETF最多。
主要追蹤ICE美國政府20+年期債券指數，也就是只買美國財政部發行的公債而已，因為有美國政府發債，違約機率很低，風險也最低。不過現在很多人買這檔都是為了要賺配息+價差，賭降息。要注意的是，這檔ETF時常溢價，所以出手前先確認是否買貴了，貴多少？
◉ 中信高評級公司債
2019年發行，主要追蹤的指數是彭博10 年期以上高評級美元公司債指數，也就是經過彭博評估比較優質的公司債。主要買進至少穆迪A-或S&P A3評等的美元計價公司債，並限定單一產業不能持有超過20%。
目前最大持有部位是賣百威啤酒的百威英博（1.07%），這是世界最大的啤酒公司，也是唯一持股超過1%的公司債，其餘都不到1%，非常分散。每月配息，在2023年中旬以後，每次配息的年化殖利率都有4.4%以上。
◉ 元大AAA至A公司債
2018年發行，成立五年以上的元大AAA至A公司債，主要追蹤彭博美國20 年期以上的AAA-A 公司債流動性指數。會特別強調流動性，是因為這個指數會排除流動性太小的債券。
目前最大佔比是安海斯-布希1.14%，這是百威英博的子公司之一，也是美國最大啤酒。第二名以後佔比都低於1%，聯合健康保險、輝瑞、康卡斯特等等。以投資二十年以上來思考，買進這些比較偏向民生必需品的公司債，也相當合理。每季配息，今年四次配息下來殖利率超過5%。
◉ 元大投資級公司債
同樣也是在2018年初發行，是僅次元大美債20年發行第二久的債券ETF，主要追蹤的是彭博美國20年期以上BBB公司債流動性指數，也是四家裡面投資評等最低的債券ETF。
持有部位佔比最大的兩檔，分別是飛機製造商波音（1.41%）及美國藥局龍頭 CVS（ 1.39%），其餘都低於1%。除了民生必需企業，也比較敢配置像是景氣循環類企業。持有BBB等級公司債佔整體近八成。季配息，今年配息殖利率超過5.5%。
從四檔ETF比較來看，雖然都是買債券，但背後的組成還是有差異性。「玩股特派員」表示，債券的風險不同於個股，不是票面價值貶值的風險，而是還不出錢倒債的風險。風險程度不一，也導致反彈速度快慢不一。風險低，當然報酬率跟殖利率也是最低的。所以你會看到，當幾檔公司債都已經彈回八九月末跌段起跌點的位置，只剩下連結美國公債的元大美債20年還有一段距離要追趕。
想拼高報酬的可以考慮元大投資級公司債，因為他們買進評等比較寬鬆，風險就比較高一點。
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