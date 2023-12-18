【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】大陸官媒引述中共中央財經辦公室的話，預估2024年中國大陸經濟將出現更多有利狀況、遇到的機會也會比出現的挑戰還要多。
新華社刊登在12月11日至12日所舉行的年度中央經濟工作會議內容，總體經濟政策將繼續支持景氣復甦，高層領導人在會議上也訂定了明年的經濟目標。新華社17日引述說，中國大陸物價低，中央政府債務水位不高，強化貨幣財政實行的條件。
不過，大陸國內經濟周期仍面臨著瓶頸，需求、消費還有企業投資都很疲弱。中共中央財經辦公室指出，明年中國大陸將會看到轉向，從疫後復甦變成持續消費成長。
上個月，IMF（國際貨幣基金組織）把中國大陸今年經濟成長預估值，上修至5.4%，要歸功於新冠疫情後強勁的復甦，比北京政府自己設定的目標5%左右還要高。
新華社指出，全球第2大經濟體也將要建立新的消費成長領域，像是智慧家庭、休閒消遣、旅遊活動以及運動賽事等。另外，今年的公債發行、調降利率、減稅降低費用等政策所產生的效應，也將持續到明年。
中國大陸也將持續監控受創的房地產市場，滿足不動產業者合理的融資需求。新華社報導，在各方共同努力下，房地產風險防範，以及市場政策穩定目標，就能全面實現。
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