台股上周五收在今年最高17673.87點，同時進入高檔震盪區間，個股輪動加速，當沖客也紛紛出籠搶短線財，不過，當沖如賭博，往往輸家多、贏家少，勸世文也越來越多。有網友分享，去年瘋狂當沖，最後沒賺多少，卻因太緊繃得去看身心科；而他今年改變操作方式，心裡踏實不少。看到他的成果與轉變，不少網友感嘆，當沖要贏真的不容易，原Po的結果雖然不多但已經「贏9成5當沖客了」。
有網友在Dcard上以「當沖利潤，笑死」為題分享當沖心得；原Po表示，去年瘋狂當沖，確診隔離也在當沖，從年初的航海、年中的快篩，再到年尾的新藥，不是當沖就是小波段，他回憶，當時券商給到一天1千多萬的額度，操作2億多的量，結果賺的錢不多，卻搞到要看身心科。
最後，原Po透露，他感謝老天在他受到打擊前就先讓他有所體悟，今年初放棄當沖的作法，現在交易量不到300萬，帳面還是賠錢，但心裡踏實多了，他也體悟到，，一個好的獵人要學會等待，只挑選基本面好的股票；原Po感嘆，每當沖一次就是曝險一次，只想急賺短利，不會站到最後，想賺短的心態可能會幸運贏了前面，但心態只要輸個幾次，不只打回原形還會跌入地獄。
看到原Po的當沖成績單，不少網友以恭喜卻又感嘆的口吻表示，「恭喜大賺840元，贏過當沖賠掉身家的那些人」、「推一下，當初台股當沖嫌不夠刺激，跑去玩美股玩加密貨幣槓桿拉滿每天緊張兮兮但賺很多，看這種勸世文都看不下去，值到栽了個大跟斗才後悔莫及，當初身邊一起玩的虧幾百上千的一堆，還有個二代虧了好幾千的」、「沖多久，840還好有賺」、「損益是正的已經贏很多人了…」、「贏9成5當沖客了」、「人生刺激了一回，還沒大賠，賺了」。投資想獲利，還是尋求穩健的操作方式和管道，更為保險。
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