呼應碳中和、強化綠能利基，永純（4711）投資桃園永固（FRP）廠興建太陽能光電設施就位發揮。永純表示，建置350. 61kWp（峰瓩） 太陽光電發電系統已於10月建置完成，預計每月綠能發電佔總用電量之23％，並開始與台電電網併聯發電 ，產出太陽能綠電；截至11月中旬止已產出電力達6萬度，設備投資回收年限採綠電轉供自用方案約11年。
永純為原料樹脂合成廠，主產品為不飽和聚酯樹脂、聚酯多元醇樹脂及乙烯基酯樹脂；旗下永固為複合材料成品廠，製造各種高機能性耐触化學槽、反應槽、貯水槽及各種管道及配件。對大多數化學物質具優異耐腐触性，良好強度、機械性能和操作性，環境耐久性。
伴隨景氣、成本壓力趨緩，永純前三季營收5.79億元，淨利0.19億元，EPS 0.31元，較去年同期虧損0.15元明顯改善、提振。11月營收年增5.03％；前11月營收7.12億元，年減34.12％。
永純指出，聚酯多元醇樹脂營收比65％、不飽和聚酯樹脂營收比25％、耐酸塗料營收比約8％，化學槽 （FRP）約2％。今年10月底完成第1及2類工廠碳盤查，預計明年將推行第3至6類工廠碳盤查。公司永續經營長期願景持續落實氣候蠻遷及能源管理，將綠色環保落實到日常營運中積極在廠內推廣綠能生產產品。
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