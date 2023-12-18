【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)宣布，在2024年1月初登場的CES中，將首度亮相的4Gb DDR3 LRTDRAMTM(Long Retention Time Dynamic Random-Access Memory)，其為鎖定AI應用、KGD異質整合封裝、車載等高溫應用情境的創新型記憶體。其核心的創新之一，即為鈺創獨家首創之長效資料保存技術。
鈺創表示，AI應用基於高速運算的需求，帶來的溫度挑戰也隨之增加。然而，傳統DRAM受限於先天物理特性，存取效能會隨著溫度上升而衰減。鈺創研發團隊透過獨特的電路創新找出解決之道，讓LRTDRAM能在符合JEDEC標準下提升每一個cell的資料保存時間(tREF)。這項長效資料保存技術能大幅拉長DRAM的刷新時間，提供更高效的數據處理能力，在高溫、異質整合封裝與大容量等環境下的性能改善尤其更為明顯。
鈺創4Gb DDR3 LRTDRAM，可在攝氏122度的高溫環境下實現超過104毫秒的100%長時保留。相較於未採用此創新電路設計的產品，資料保存時間的差異可達到64毫秒，充分證明LRTDRAM確實能大幅提升DRAM的整體效能。目前此款4Gb DDR3 LRTDRAM的相關驗證皆已完成，並開始於客戶端送樣。
鈺創將在本次CES中展出的4Gb DDR3 LRTDRAM，不但是一項技術革新，更是鈺創持續投入創新的展現。鈺創相信LRTDRAM不僅能大幅提升DRAM的整體效能，更將有效支援AI、KGD異質整合封裝和車載應用，推動整體產業邁向更高效、可靠的未來。作為積極投入重要關鍵應用市場的記憶體解決方案供應商，鈺創接下來也將持續為客戶帶來更多的創新與突破。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：