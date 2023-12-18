【時報記者葉時安台北報導】鼎元(2426)連續六個季度虧損，不過虧損逐步收斂。鼎元表示，鼎元積極調整營運體質，展望明年，整體產品需求預期明年將隨整體市場的回穩，逐漸穩定回升。

鼎元今年第三季營業收入5.64億元，年減2%；營業毛利0.72億元，年增54%，毛利率13%，年增5個百分點；營業淨損0.21億元，虧損縮小50%，營益率-4%；稅後淨損0.20億元，虧損縮小68%，純益率-3%；每股虧損0.06元，連續六個季度虧損，不過虧損逐步收斂。

鼎元第三季營收以產品種類別，Si元件占65%、CS占29%、光通訊占6%、其他占0.1%，Si元件比重持續增加。第三季營業額分析以客戶地區別，台灣占48%、大陸(含香港)占25%、亞洲占10%、美洲占13%、歐洲占4%。第三季營收額以終端應用別分析，消費性電子占57%、工業15%、車用占12%、醫療9%、光通訊7%，消費性電子包含穿戴式、家電、電腦周邊、電子白板等，而車用後續看好大陸電動車需求強勁。

鼎元今年前三季營業收入16.78億元，年減13%；營業毛利1.51億元，年減58%，毛利率9%，年減10個百分點；營業淨損1.29億元，年減233%，營益率-8%，年減13個百分點；稅後淨損1.14億元，年減1%，純益率-7%；每股虧損0.36元，相對去年的每股虧損0.38元微幅縮小虧損。

展望明年營運，受到2023年總體環境與產業市場逐步修正，鼎元積極調整營運體質，多項感測產品獲得歐美及東北亞大廠投產興趣，預期可為明年營收有正面貢獻。以市場為導向的營運策略，於車載、工控、醫療等應用市場，整體產品需求預期明年將隨整體市場的回穩，逐漸穩定回升。

鼎元GaN材料的功率元件，今年年底已開始小量出貨，已獲得客戶正面使用評價，預計明年需求會持續增加；公司明年也將開發耐壓更高的GaN相關產品，期望帶來更多營收成長動能。