越南當局在法庭揭露，越南女首富、越南房地產界龍頭企業萬盛發集團（VTP Group）主席張美蘭在10年內，向越南第五大銀行西貢商業銀行提取1000兆越南盾（約新台幣1兆2876億元），並使用各種手段來隱瞞資金的非法流動。
67歲的張美蘭是萬盛發集團創始人，集團業務涵蓋房地產、交通基礎設施、金融服務等多個領域。她和集團高層去年10月被捕的消息曝光後，引發越南房地產業和企業債券市場的危機。
根據警方調查報告，2011年至2012年，張美蘭通過一系列操作，將3家銀行合併成西貢商業銀行。她雖然沒有在銀行擔任高層，但控制著銀行的91.5％股分。
據《越南快訊》報導，越南最高人民檢察院的詳細控狀指出，2012年至2022年10月間，張美蘭通過西貢商業銀行安排2500筆貸款，總額占銀行在同一時期貸款總額的93％，約等於越南截至今年9月底的國內生產總值的22.6％。
這筆錢可以建造約3個越南最大機場「隆城（Long Thanh）國際機場」，也等同於越南12條高速公路所花費資金的7倍。目前尚不清楚這些貸款的償還情況，但截至2022年10月的紀錄顯示，張美蘭及其同夥在西貢商業銀行至少有1284筆未償債務，總額達677萬億越南盾。
張美蘭保留88％資金的控制權，報導指出，這些資金若沒被轉移到不同的銀行，或已以現金提取。其餘的12％，部分用於清償西貢商業銀行的債務，部分在西貢商業銀行的各個賬戶之間流通。檢察官指出，這些賬戶屬於萬盛發集團旗下個人和公司，是逃避財務審查的手段之一。
報導指出，張美蘭控制著約1000個在越南和外國註冊「幽靈公司」，作為資金不斷流動的管道。被提取的現金則多數被送往張美蘭的住家或萬盛發集團總部。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：