越南當局在法庭揭露，越南女首富、越南房地產界龍頭企業萬盛發集團（VTP Group）主席張美蘭在10年內，向越南第五大銀行西貢商業銀行提取1000兆越南盾（約新台幣1兆2876億元），並使用各種手段來隱瞞資金的非法流動。

67歲的張美蘭是萬盛發集團創始人，集團業務涵蓋房地產、交通基礎設施、金融服務等多個領域。她和集團高層去年10月被捕的消息曝光後，引發越南房地產業和企業債券市場的危機。

根據警方調查報告，2011年至2012年，張美蘭通過一系列操作，將3家銀行合併成西貢商業銀行。她雖然沒有在銀行擔任高層，但控制著銀行的91.5％股分。

據《越南快訊》報導，越南最高人民檢察院的詳細控狀指出，2012年至2022年10月間，張美蘭通過西貢商業銀行安排2500筆貸款，總額占銀行在同一時期貸款總額的93％，約等於越南截至今年9月底的國內生產總值的22.6％。

這筆錢可以建造約3個越南最大機場「隆城（Long Thanh）國際機場」，也等同於越南12條高速公路所花費資金的7倍。目前尚不清楚這些貸款的償還情況，但截至2022年10月的紀錄顯示，張美蘭及其同夥在西貢商業銀行至少有1284筆未償債務，總額達677萬億越南盾。

張美蘭保留88％資金的控制權，報導指出，這些資金若沒被轉移到不同的銀行，或已以現金提取。其餘的12％，部分用於清償西貢商業銀行的債務，部分在西貢商業銀行的各個賬戶之間流通。檢察官指出，這些賬戶屬於萬盛發集團旗下個人和公司，是逃避財務審查的手段之一。

報導指出，張美蘭控制著約1000個在越南和外國註冊「幽靈公司」，作為資金不斷流動的管道。被提取的現金則多數被送往張美蘭的住家或萬盛發集團總部。