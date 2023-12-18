【時報編譯張朝欽綜合外電報導】目前在準備共和黨總統提名競選的前總統川普(Donald Trump)在周日於在內華達州對一群支持者說，股市創下歷史新高，只是讓富人更富有。

道瓊工業指數在上周衝破3.7萬點，超越2022年創下的歷史紀錄。但是川普在2022年與拜登(Joe Biden)的競選中說，如果拜登當選，股市將崩潰，顯然沒有應驗預測。拜登在上周也嘲弄川普的預言錯誤。

川普在3年前競選總統時辯說，如果拜登當選總統，股市將崩盤。在2017~2021年擔任總統期間，川普常將股市上漲歸功於自己。

在周日的群眾演講中，川普首先說，股市只是會讓富人更富有；但是他忘記自己是億萬富翁。然後他將高物價推給了拜登，稱這是拜登三年任期的標誌。他說，通膨災難正毀掉民眾的儲蓄，摧毀你的夢想。

儘管近幾個月通膨不斷下降，工資有所上升，失業率也較低，但是川普說：「我們是一個經濟正在崩潰的國家」。

愛荷華州和內華達州將分別在1月和2月舉行共和黨選民的投票，決定該黨的總統參選人。目前川普在州級和全國性民調當中，遙遙領先其他共和黨參選人，儘管他身負許多法律問題，在今年面臨90多項刑事指控。

川普在內華達州抨擊了共和黨競爭對手、前聯合國大使海莉(Nikki Haley)。他認為，海莉正在成為他最大的黨內競爭對手，而不是今年許多民調都出現下滑的佛州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)。