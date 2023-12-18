美國聯準會13日公布最新利率決議，主席鮑爾暗示升息循環結束、明年將降息3次後，激勵當日債券ETF價量齊揚。隨著債市買氣爆棚，安全性更高的金融債獲投資人青睞，國泰10Y＋金融債（00933B）僅成立兩個月，基金規模即在12月13日突破新台幣200億元大關，已發行在外受益權單位總數也達可募集額度上限，國泰投信官網公告自12月15日起暫停受理00933B初級市場申購，並已遞出追加募集申請，一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易。
觀察12月以來至12月8日債券ETF受益人數增加幅度相當大，國泰10Y＋金融債（00933B）以9.24％的成長幅度居冠，總受益人數來到4.7萬人，系出同門的國泰20年美債（00687B）則以8.03％緊追在後，總受益人數更突破10.2萬人。
國泰10Y＋金融債（00933B）經理人鍾郁婕指出，截至12月13日，00933B追蹤指數存續期間逾12年，平均到期殖利率5.42％，現階段進場持有，除了能穩定領息外，更有望在降息循環啟動後賺取資本利得。此外，00933B預計於明年1月底進行成立後的首次配息評價，期間預估將累積3.5個月的豐碩債息。
法人分析，國泰10Y＋金融債（00933B）為債券市場上首檔月配息搭配收益平準金機制的產品，滿足投資人想穩定領息的需求，有望在追募籌碼釋出後，再掀起一波存債熱潮。
早在本月FOMC會議公告前，隨著美國10年期公債殖利率不斷回落，加上預期升息循環見頂，市場早已提前反應，投資人紛紛進場加碼債券ETF。而可快速取得曝險、放大收益的美債正2 ETF如國泰20年美債正2（00688L），交投同樣明顯升溫，近5日均量已來到近4萬張。但國泰投信提醒，槓桿產品波動亦較大，宜做為短期操作工具，同時投資人也應善設停利停損價位。
國泰投信表示，聯準會政策立場正式由鷹轉鴿，帶動金融情勢趨寬鬆，而美國在經濟持續穩健擴張的環境下，有利台美股、債券延續多頭走勢，預期明年多數時間有機會呈現股債雙多。
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