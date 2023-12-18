伴隨產業調整壓力逐步趨緩，中美實（4702）擬定繼續以多邊國際貿易為主，加上重點投資 STUDIO A，並在現有染料的基礎上，增加汽車貿易，以中美原先有穩固業務及國際貿易經驗持續拓展，建立life style周邊產品的核心事業群，產品類型涵蓋手機、汽車、染料運用到衣服，積極規劃新核心業務，力拼提振營運能量。

中美實汽車營收占比83％、染料營收比17％。受制中國經濟屢遭打擊—三年疫情及房地產市場接連「爆雷」，人民幣匯率貶值，壓抑具消費能力中上階層減少奢侈品消費，影響中國訂單，加上轉投資晶實科技獲利衰退，前三季營收4.46億元，淨利0.38億元，年減59％，EPS 0.52元。

中美實表示，STUDIO A 晶實科技是台灣首家蘋果優質經銷商（Apple Premium Reseller），經銷據點有台灣、香港、中國，專售蘋果全系列商品。2013年投資STUDIO A集團49％股權，作為兩岸三地中國、台灣、香港消費通路投資平台第一個策略合作案例，為公司帶來穩健成長的投資利益，惟2023年初期未有蘋果新品上市及通膨影響消費力、中國手機品牌沖擊市占率等，致2023年獲利衰退。

展望後市，中美實指出，汽車貿易在美國有專業合作夥伴可迅速且以合宜價格尋找到客戶所需目標車款，藉由平行輸入模式將車子交付中國客戶。有鑑中國未來更會開放許多一級城市及鄉村能擁車購車，有助增添利益動能。

此外，染料貿易今年因俄烏戰爭、以哈戰爭及通貨膨脹、採購力下滑、染料外銷客戶貨幣貶值干擾，客戶需求難以回升，加上中國生產及運輸時間拉長，營運採取去化庫存、減低成本、精選優質客戶因應。伴隨產業調整壓力逐步趨緩，將以但以出售高品質產品及獲取外銷利潤為主要目標。