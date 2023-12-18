【時報記者張漢綺台北報導】傳產股挺身而出，台股指數守住17650點！儘管美國費城半導體指數創新高，今天卻未激勵台股的電子股及半導體股，資金轉向航運及鋼鐵類股等，華紙(1905)收高逾5%，航運股的長榮(2603)、陽明(2609)、榮運(2607)等股價收高，台驊(2636)更以漲停板作收，鋼鐵類股的燁興(2007)、新鋼(2032)、海光(2038)亦以亮燈漲停收市，中小型股則有世紀(5314)、創業家(8477)、夠麻吉(8472)、恆大(1325)、福華(8085)、國揚(2505)、勝品(6556)及華義(3068)等亮燈漲停。
不過，電子失去資金動能，千元高價股除了譜瑞-KY(4966)、大立光(3008)及祥碩(5269)，以及電子權值股華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)及鴻海(2317)等力守紅盤之上，股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)、力旺(3529)及嘉澤(3533)均收低，在傳產股撐盤，以及台積電(2330)開低收平下，台股指數下探17586.88點後逐步拉升，終場加權股價指數約17652.03點，下跌21.84點，成交量為3218.47億元；OTC指數為233.41點，下跌1.4點，成交量為755.85億元。
今天上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.46%，其次是橡膠類股及運動休閒類股，分別上漲1.35%及1.07%，表現較差者為汽車類股、電子零組件類股及機電類股，其中汽車類股下跌1.76%，電子零組件類股下跌1.47%，機電類股下跌1.18%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲2.6%，表現最差為數位雲端類股、下跌1.11%。
就技術面來看，今天台股在獲利了結賣壓出籠下，指數開低，盤中一度失守17600點，不過傳產股強攻，終場下跌21.84點，以17652.03點作收；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股持續高姿態整理，短線仍屬多方控盤，大盤在明年的大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群，且台股12月14日帶量長紅K棒，屬於型態突破轉強，未來17550成重要多空位置，未跌破前都是強勢，指數沿5日線盤堅機會大，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，12月15日指數盤中再創波段新高，未來盤堅看法不變。
復華高成長基金經理人楊聖民表示，上周台股反應美股受惠聯準會停止升息循環、貨幣緊縮政策將轉向，帶動費城半導體指數等科技股指標再攀新高，帶動外資大買近700億元，由於11月以來大盤已累積一段漲幅，短線可能將於高檔區間震盪整理，不過，由於2024年即將進入降息循環，電子業庫存調整結束，半導體景氣開始回升，另外在AI供應鏈持續放量下，有利台股持續震盪走高。
鄭文賢表示，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括IC設計、封裝測試、矽晶圓和矽智財等；熱門次產業輪動，包括貨櫃航運、鋼鐵、金融、光通訊、車用電子、記憶體和光學族群等。
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