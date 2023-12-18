大多數人都以為勞保年資越久，未來領越多，那可不一定！勞保達人「勞工朋友的秘書~張秘書」提醒，退休想「一次領」的勞工朋友要注意2大情況，
張秘書認為，有2大情況才會建議「一次領」，包括善於投資理財者，或單身未婚無子女且健康狀況不佳者，其他都不建議；她還點出，不少退休族會因理財規劃或經濟因素等傾向「一次領」，通常要在1個月內辦理好離職、退保等程序，千萬不可過了大半年再去辦理「一次領」，可能遭到勞保局拒付。
此外，掛名投保、受僱海外企業、加保工會卻在海外工作、入監服刑者等4類人，同樣也領不到勞保給付。
據勞工保險條例第58條第2項規定，選擇「一次領」老年給付者，則依照其退保之當月起前3年之實際月投保薪資平均計算。張秘書對此表示，最後3年投保薪資務必拉到最高的狀態，才不會吃虧。
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