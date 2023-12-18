【時報-台北電】大陸中央氣象台今表示，一路到21日(本周四)，全國大部分地區氣溫仍偏低。較強烈冷空氣將侵襲中東部地區，南部地區可能出現雨雪天氣，貴州、湖南等地將下凍雨。氣象台也提醒，民眾應留意劇烈氣候對交通、農業、電力、能源供應的影響。
最新預報指出，18至21日，將有新一股較強冷空氣將自北向南影響中東部地區，內蒙古中西部、西北地區東部、華北地區、黃淮、江淮、江南中東部、華南東部等地部分區域氣溫下降4～8℃，山西北部、遼寧東部、吉林東部局地降溫10℃以上。
18至19日，南部大部地區有雨雪天氣，江淮地區等地部分區域將有雨夾雪，江南、華南等地將有小雨，局地中雨。貴州中北部局地、湖南西部等高海拔地區有凍雨。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：