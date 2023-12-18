【時報-台北電】大陸中央氣象台今表示，一路到21日(本周四)，全國大部分地區氣溫仍偏低。較強烈冷空氣將侵襲中東部地區，南部地區可能出現雨雪天氣，貴州、湖南等地將下凍雨。氣象台也提醒，民眾應留意劇烈氣候對交通、農業、電力、能源供應的影響。

最新預報指出，18至21日，將有新一股較強冷空氣將自北向南影響中東部地區，內蒙古中西部、西北地區東部、華北地區、黃淮、江淮、江南中東部、華南東部等地部分區域氣溫下降4～8℃，山西北部、遼寧東部、吉林東部局地降溫10℃以上。

18至19日，南部大部地區有雨雪天氣，江淮地區等地部分區域將有雨夾雪，江南、華南等地將有小雨，局地中雨。貴州中北部局地、湖南西部等高海拔地區有凍雨。(編輯：廖小蕎)