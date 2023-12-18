根據最新公布的調查，2019年到2022年期間，217家受調企業有將近半數，商務旅行排碳量起碼減少50％以上，與疫情後企業航空旅行的恢復速度，不及休閒航班有關。

儘管全球景氣回溫，企業客戶寧可選擇利用視訊會議洽公，即使出差也不搭飛機改搭火車，商務旅行回復到2019年水準的速度緩慢。

據Travel Smart Emissions Tracker分析，企業軟體巨頭思愛普（SAP）、跨國會計師事務所PwC、英國駿懋銀行集團（Lloyd's Banking Group）等大企業，航空旅行排碳量與2019年相比驟減75％以上。

不過調查也發現，受調企業有21家的商務旅行排碳量，超出2019年也就是疫前水準。

國際商務旅行公司認為，此趨勢打擊企業關係；航空公司表示，企業減少差旅傷及他們的業務，也不利經濟成長。但環保人士指稱，這朝溫室氣體排放極小化邁出重要一步。