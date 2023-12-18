中部建商富旺國際（6219）18日宣布，位於新竹湖口的公園新墅「鈺時代」，總銷規劃達9億元，共計62戶，預計2027年第一季完工，上周六正式公開，為富旺新竹造鎮計畫再添一新兵，該案於潛銷時期，累積來電預約已達近百組，凸顯富旺的品牌力、產品力在平均地權條例修正案上路後，仍脫穎而出。

富旺看好北新竹地區人口發展與未來性，2018年起在新竹湖口當地推出的站前造鎮系列，包括「站前大時代 I」、「站前大時代 II」、「站前富時代」、「站前新時代」、「讚時代」、「悅時代」及「華時代」等，自開案以來都有不錯的迴響。

根據實價登錄來看，上述時代系列至今最高一坪成交價落在39.5萬元，總價最高來到1,968 萬元。

由於「鈺時代」個案規劃以公園首排、雙主臥房與前庭雙車位、四房四衛等獨棟透天別墅，地理鄰近北湖火車站、湖口火車站、中小學、便利商店等交通便利，並設計使用包括RC 鋼筋混凝土結構、精品廚具衛浴等，兼具智慧、ESG等新顯學融入建築設計中，產品的獨特性獲購屋者高度青睞。

該案於潛銷時期，累積來電預約已達近百組，凸顯富旺的品牌力、產品力在平均地權條例修正案上路後，仍脫穎而出。而富旺「鈺時代」為新竹湖口時代系列的第八大案，訴求面公園的純住家透天別墅產品，總銷規劃達9億元，共計62戶，預計2027年第一季完工，公司以期挾著竹科園區的永續產業特性所帶來穩定的房市需求，進而創造再度叫座的明星建案

之一。

富旺董事長林正雄指出，台灣房地產市場仍相對具有抗通膨的特性，因此，只要產品定位正確、品牌口碑佳、建案設計符合市場需求等，都有助剛性購屋者青睞，進而創造公司良好的新屋銷售率與成屋移轉速度表現。

富旺除新案開賣，也受惠於「幸福好好」完工入帳，加上成屋「心海城」、「雲科莊園」等銷售與交屋穩健推進，齊步貢獻公司前11月合併營收為19.39億元，年增275.07％。

隨著手上成屋建案於今年底前持續交屋入帳，不僅對公司整體營運帶來正面的挹注，亦凸顯富旺多年秉持採取「穩固成交策略」推進公司營運成長的效益。