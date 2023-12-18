Fed由鷹轉鴿，明年將降息3碼，美債ETF從此跳空直噴，今年成了百年難得一見的債券年，00937B更是上市後天天都溢價，至今（18）日仍溢價逾6%，股價也10個交易日漲逾10%，今站上17元，追上00933B。網友笑說，00937B今漲近4%比正2還猛，是隱藏版正3啊！價值投資達人股海老牛表示，債券人氣王00679B從低點已反彈15%，仍是在年線以下的便宜價，並提醒美債ETF折溢價，最好不要超過金管會的3%紅線。

股海老牛在IG「stockoldbull」表示， 00937B掛牌（12/5）首日開盤1小時即完售，刷新債券ETF掛牌首日成交量，美國暫停升息，債券ETF買氣直線上升，現在入手美債ETF來得及嗎？為什麼00937B這麼熱銷？老牛將幫大家比較分析，最夯2檔美債ETF：00679B及00937B。

Q1：現在還適合入手美債ETF嗎？以美債20年龍頭00679B為例：

指標1：下跌趨勢已被反轉，開始上漲（月季線交叉）。

指標2：短期雖已漲高、長線仍然便宜（目前仍在年線以下）。

指標3：目前仍適合買進美債ETF，但千萬不要買到溢價過高囉！

00679B&00937B小檔案比一比（股海老牛提供）

Q2：為什麼00937B這麼熱銷？

00937B是首檔月配息債券ETF，且具有投資人喜愛的「ESG、收益平準金」特點，發行價格15元，一張只要1.5萬價位非常親民！

美國Fed在12月連3次暫停升息，並宣示結束升息周期，明年降息，市場預期明年最快3月降息，許多投資人看準了想提早卡位，賺取價差。

Q3：現在適合入手00937B嗎？

要注意目前折溢價幅度已來到6%，債券ETF的買賣價差不宜超過1元，折溢價最好低於3％，別傻傻的買貴啦！

00937B溢價逾6%（翻攝群益投信官網）

老牛總結，債市全速反彈！存「債」非常有感，除了放著領息，資本利得也開始入袋。元大美債20年（00679B）在10月下旬以來已反彈15%，元大美債20正2（00680L）更是飆漲45%。

00937B是首檔月配息債券ETF，且具「ESG、收益平準金」的特點，一張只要1.5萬價位非常吸引人！一開賣就刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄，並且是12/5所有股債ETF成交王與漲幅冠軍。

雖然會被討厭，但老牛仍要提醒愛存債的投資人，買在高溢價處，代表獲利也會少上幾%。要買的越便宜，才會抱的越安心哦。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。