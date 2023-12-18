【時報-台北電】台股上周五開高走低，創高後引發一波獲利了結，今日指數繼續盤下震盪，前期漲勢凌厲的千金股多數回檔，其中M31(6643)大跌8%、亞德客-KY(1590)也拉回2%，一同退出千金之列，12千金榮景消風，又剩十千金。倒是繼嘉澤(3533)之後，聯發科(2454)也跟上腳步，今日在990上下波動，蓄勢爭取進入千金貴婦團。

股王世芯-KY(3661)與股后信驊(5274)收跌2%，嘉澤(3533)面臨較大賣壓，跌幅達3%。千金股領漲棒子交到譜瑞-KY(4966)手中，盤中漲幅達4%，攻勢最凌厲，旭隼(6409)盤中來到1665元，改寫本波反彈高點，表現搶眼。

上周五台股再創新高，千金股火熱，千金新秀嘉澤鎖住漲停，以1110元再刷新歷史新高，聯發科盤中最高998元，成為下一位準千金股，台股有希望再迎接第13檔千金股。

不過在13千金之前，族群熱度太高，周一部分資金退出。嘉澤短線6交易日漲達147元，因此遭證交所注意，18日續回檔，但仍守住千金大關。亞德客-KY遭投信調節，上周多日翻落千元之下，但最終仍守住四位數，今日受到千金股整體表現不佳影響，使得亞德客-KY承壓下挫，與千元的距離愈來愈遠；M31尾盤再遭大單拋售，跌幅超過8%，低點觸及970元，將這一波漲幅全部吐出。

周一台股收跌21.84點，為17652.03點，終場僅剩十千金，6檔收黑、4檔上漲，亞德客-KY、M31正式退出。（編輯：張嘉倚）