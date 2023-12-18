【時報-台北電】台股上周五開高走低，創高後引發一波獲利了結，今日指數繼續盤下震盪，前期漲勢凌厲的千金股多數回檔，其中M31(6643)大跌8%、亞德客-KY(1590)也拉回2%，一同退出千金之列，12千金榮景消風，又剩十千金。倒是繼嘉澤(3533)之後，聯發科(2454)也跟上腳步，今日在990上下波動，蓄勢爭取進入千金貴婦團。
股王世芯-KY(3661)與股后信驊(5274)收跌2%，嘉澤(3533)面臨較大賣壓，跌幅達3%。千金股領漲棒子交到譜瑞-KY(4966)手中，盤中漲幅達4%，攻勢最凌厲，旭隼(6409)盤中來到1665元，改寫本波反彈高點，表現搶眼。
上周五台股再創新高，千金股火熱，千金新秀嘉澤鎖住漲停，以1110元再刷新歷史新高，聯發科盤中最高998元，成為下一位準千金股，台股有希望再迎接第13檔千金股。
不過在13千金之前，族群熱度太高，周一部分資金退出。嘉澤短線6交易日漲達147元，因此遭證交所注意，18日續回檔，但仍守住千金大關。亞德客-KY遭投信調節，上周多日翻落千元之下，但最終仍守住四位數，今日受到千金股整體表現不佳影響，使得亞德客-KY承壓下挫，與千元的距離愈來愈遠；M31尾盤再遭大單拋售，跌幅超過8%，低點觸及970元，將這一波漲幅全部吐出。
周一台股收跌21.84點，為17652.03點，終場僅剩十千金，6檔收黑、4檔上漲，亞德客-KY、M31正式退出。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：